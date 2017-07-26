Terim’in Türkiye futbol direktörlüğü bitti

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in görevi son buldu.

Federasyondan yapılan açıklamada “Kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Terim ile TFF yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır” denirken, tarafların ‘yolları ayırmanın iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirdiği’ ifade edildi.

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Ne olmuştu?

Terim, 14 Temmuz gecesi Alaçatı’daki bir restoranı damatları ve şoförleriyle ‘basınca’ şimşekleri üzerine çekmişti.

Türkiye futbol direktörü, üç gün sonra düzenlediği basın toplantısında, yaptığından üzgün olduğunu belirtmekle birlikte, ailesinin şerefini koruduğunu ve gerekirse aynı şeyi yapacağını söylemekten de geri durmamıştı.

Terim göreve 2013’ün ağustos ayında getirilmişti.

Türkiye futbol direktörü son olarak da eski milli kaleci Hürriyet yazarı Rüştü Reçber’le polemiğe girmişti.

Kendisini istifaya çağıran Reçber’in yazılarını başkasına yazdırdığını öne süren Terim “Bilmediğim ise köşende kimin kalemiyle yazdığın, sana kalemini ve aklını ödünç verenlerle birlikte ne tür beklenti ve menfaatlerinin olduğu ve daha önemlisi kıymet bilmez, vefadan anlamaz bu tavırların aslında içinde hep mi var olduğu yoksa sonradan mı edinildiği” demişti.