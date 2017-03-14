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Terim’in ‘temennisi’: Umarım Avrupa Ligi’ni Roma kazanır 

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş’ın iki gün sonra çeyrek finale yükselme mücadelesi vereceği Avrupa Ligi’ni Serie A ekiplerinden Roma’nın kazanmasını istediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Eurosport’ta yer alan habere göre La Gazzetta Dello Sport’a konuşan Terim, Roma Teknik Direktörü Luciano Spalletti’nin oyun felsefesi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

‘Modern futbol mantığını sahaya yansıtıyor’

Sezon sonunda Juventus’tan ayrılması beklenen Maximiliano Allegri’nin yerine adı geçen Spalletti’nin İtalya milli takımını çalıştırabilecek kapasitede bir isim olduğunu savunan Terim, “Onun yönetimindeki Roma, modern futbol mantığını sahaya yansıtıyor. Umarım bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ni Roma kazanır” dedi.

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