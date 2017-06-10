Terim’in ‘Arşive bakın, göreceksiniz’ dediği yayın: Turan, ‘sevdiği büyüğü’ Ağar’ın sözüyle ‘uyarmış’

Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan’ın İzlanda maçından bir gün önce katıldığı Beyaz Futbol canlı yayınını hatırlatan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim “Elinizde arşivler var. Açın bakın, kimlerin neler yaptığını göreceksiniz” dedi.

‘Kimlerin neler yaptığını göreceksiniz’

Kosova maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, milli takımda görev yaptığı süre boyunca sorunların maç sonunda konuşulmasını istediğini belirten Terim şunları söyledi: “Her kampta açıkçası ben bunları ifade etmekten yoruldum. Hakikaten yorgun düştüm. Mecazi manada söylüyorum ama yoruldum. Çünkü aynı şeyi söyleyip farklı sonuç beklemek ancak delilerin işi. Ama sağ olsun herkes buna uydu. Harfiyen uydu herkes. Ne maçtan 24 saat önce televizyon programına çıkan ne de bir gün kala röportaj yapan oyuncu oldu. Onun için de hakikaten çok teşekkür ederim. Bu ricamı demek ki tutmuşsunuz. Biz burada oyuncuların motivasyonunu, kazanma duygularını… Milli takımın başarısı için herkes üzerine düşen görevi yapsın derken, maalesef demin de ifade ettiğim gibi bu işi bozmak için, biz arkadaşlarımızla, oyuncularımızla bunun dışında kalmaya çalıştıkça, birçok insan milli takımın başarısını önlemek adına veya bu dediğimizin tersini yapmak adına hareket etti. Elinizde arşiv var. Açın bakın, kimlerin neler yaptığını göreceksiniz. Artık yeter. “

‘Kardeşim böyle yaparsan sen borçlu çıkarsın’

Türkiye futbol direktörünün “Arşivde var” sözüyle 8 Ekim 2016 tarihli Beyaz Futbol canlı yayınını kast ettiği düşünülüyor.

Terim’in o dönemde milli takıma çağırmadığı Turan, deplasmanda İzlanda’yla oynanacak maçtan bir gün önce Ertem Şener ve Sinan Engin’in konuğu olmuştu.

Milli takıma çağrılmamasına ilişkin “Bana açıkla diyorlar. Açıklayacak bir şey yok. Hocamızın tercihi. Bir şey varsa hocamız açıklar” diyen 30 yaşındaki oyuncu, ‘prim tartışması’ iddialarını yalanlamıştı: “Konu prim mirim değil. Bu kadarını söyleyeyim. Öyle bir konu yok yani. Prim ne olmuş ne bitmiş takım arkadaşlarıma sormak, konuşmak gibi bir görevim var. Yoksa kendim parayla pulla ne işim var. Biz insanların vergilerinden de bir şey almadık. UEFA katılım hakkı verdi, biz oraya katıldık diye. Federasyonun geliri 150-200 milyon lira. Yanlış anlamayın senede kaç para kazanıyorum. İnsanlar bana diyor ki işte o parayı şehit ailelerine, şuraya buraya verseydiniz. Bir tanesine söyledim, ‘Kardeşim eğer böyle yaparsan sen borçlu çıkarsın’ dedim. Benim verdiğim daha fazladır. Bana bunları söylettirmeyin. Üstünden gidilebilecek herhangi bir olay, bir konu yok. Benim açıklayacak ya da paylaşacak, söyleyebilecek bir şeyim yok. Ne oldu biz üç ay primciydik? Ne oldu sonra, ‘Aa prim meselesi değil’ oldu.”

‘Sokaktan geliyoruz, bizim de bir tarzımız var yani’

“Bazı şeyler ortaya çıkarsa Arda sokağa çıkamaz” diyenlere Susurluk davasından hüküm giyen Mehmet Ağar’ın bir sözüyle yanıt veren Turan şöyle konuşmuştu: “Bir şeyler çıkarsa Arda şuraya çıkamaz, buraya çıkamaz diyen arkadaşlara da söylüyorum. Ben her yerde başım dik, alnım ak gezerim, haberleri olsun. Ben böyle mütevazıyım, ılımlıyım diye de kimse öyle televizyon başından bize saldırmasın. Bizim nereden geldiğimiz, ne olduğumuz belli. Konuşsalar Arda sokağa çıkamaz falan filan… Öyle bir şey yok yani, haberleri olsun. Bayrampaşa’dan geliyorum. Sevdiğim bir büyüğümün bir sözüdür; ‘Yediğimiz pekmez, gittiğimiz Antep’tir’. Öyle kibarız, mütevazıyız diye de… Dikkat edelim yani. Sokaktan geliyoruz, bizim de bir tarzımız var yani.”

‘Bizi görseler böyle konuşamazlar’

Barcelonalı futbolcu, kendisini eleştiren yorumculara ise, “Yapmasınlar böyle. O televizyondan atıp tutup reyting için, yakışmıyor. Bu insanlar ülkenin değerleri. Dikkatli, edepli konuşmak lazım. Edebi bozmamak lazım. Bizi görseler böyle konuşabilirler mi, mümkün mü!” diye seslenmişti.

‘En tepelerden…’

Beyaz Futbol yorumcusu ve Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Arda Turan’ın konuk olduğu 8 Ekim tarihli Beyaz Futbol yayınının ‘en tepelerden’ gelen talimatla yapıldığını öne sürmüştü.

Derin Futbol’un 10 Ekim 2016 tarihli yayınında moderatör Ertem Şener’e, “O yayın niye yapıldı?” sorusunu yönelten Kütahyalı, şunları söylemişti: “Ertemciğim bir şey söyleyeyim, bugün önemli kişilerle öğle yemeği yedim. Herkes sizin bu Arda Turan yayınını konuşuyor. İkinizi de çok tebrik ediyorum. BEYAZ TV spor servisini de tebrik ediyorum. Fakat işin arka planını da öğrendim. Benden kaçamazsın. Bunun normal bir sportif röportaj olmadığını öğrendim. Başka bir yorum yapmıyorum. En tepelerden… Şimdi bütün spor gazetecileri haklı olarak konuşuyorlar. Yahu bu Ertem tamam iyi gazeteciydi, çalışkandı, haber peşinde koşardı da, iki gündür bunun bir tarafından boncuk mu çıktı da bütün bombalar buna gönderiliyor? Ne oldu da bir anda iki gün içinde en yetkili, en kimsenin ulaşamadığı kişiler Ertem’in önüne geliyor? Ne oluyor? Bunu da spor gazetecileri soruyor Ertem. Ne oldu da bu bombalar iki gündür Ertem’e geliyor? Allah Allah! Bir taraftan boncuk mu çıktı yoksa en tepelerden bir şey mi geldi?”