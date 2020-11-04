Terim’e Twitter’dan hakarete para cezası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e Twitter’dan hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan Fenerbahçeli taraftara para cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Tamer Samet Ş.’ye 4 Mayıs 2019’da Twitter hesabından Terim’e hakaret ettiği gerekçesiyle ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ten üç aydan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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İstanbul 33’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına sanık ile Terim’in avukatı katıldı.

Tamer Samet Ş., savunmasında şunları söyledi: “27 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Terim tarafından Twitter’da yayınlanan videoyu gördüm. Videoda Fenerbahçe Spor Kulübü’nü küçük düşürücü ifadeler kullanılıyordu. Fenerbahçe kulübünün bir taraftarı olarak, öfke kontrolümü kaybettim ve iddianamedeki şekilde paylaşımda bulundum. Kendisinden özür diliyorum.”

Terim’in avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti.

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Ceza çıktı, ertelendi

Mahkeme, ‘hakaret’ suçundan 1300 lira adli para cezası verdi. Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını da dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti.