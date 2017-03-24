Terim’e göre günün özeti ‘doğru oyun’: Televizyon başında kimsenin tedirgin olduğunu sanmıyorum 

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2018 Dünya Kupası elemelerinde Finlandiya’yı 2-0 mağlup eden milli takımın doğru bir oyun ortaya koyduğunu savundu.

‘Doğru oynadık, pozisyon vermedik’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Bugünün özeti doğru oyun” diyen Terim, şöyle devam etti: “Doğru oynadık. İlk yarının son saniyesinde direkten dönen topun haricinde neredeyse pozisyon da vermedik. Üç puan çok önemliydi, maç öncesinde de söylemiştim. Şimdi Kosova’yla oynayacağız. Oradan üç puanla devam edersek, pozisyonumuzun daha değişik bir yerde olacağını düşünüyorum 11 puanla. Oradan sonra iki iki kalıyoruz. Artık finaller, yani bir anlamda bundan evvelki Avrupa şampiyonasında İzlanda, Hollanda içeri, Çek dışarı, Kazakistan dışarı gibi bir atmosferle karşılaşıyoruz. Bu sezonu iyi bitirebilirsek çok avantajlı bir duruma gelebileceğimizi düşünüyorum.”

‘Kimsenin tedirgin olduğunu zannetmiyorum’

Karşılaşmayı beş hücumcuyla başladıklarını vurgulayan tecrübeli teknik direktör, şunları söyledi: “Arda, Yunus, Volkan, Olcay ve Cenk olmak üzere beş hücumcuyla başladık. Onun için doğru oynadık dedim. Kendi alanımızı iyi kapatan, her zaman değil ama zaman zaman da rakibi ileride sıkıştıran, özellikle geçişlerde topu kaptırdığı yerde ani baskıyla rakibini sıkıntıya sokan… Devre arasında hafif düşmeler oldu. Çünkü takdir edersiniz ki orta sahaya Selçuk’un yanına Arda’yı koydum. Çok da iyi oynadılar ikisi de. Niyetimiz çok açıktı, bundan da ödün vermek istemedim sonradan. Doğru oynadık dememin sebebi, rakip bizi hiç zora sokamadı. Televizyon başında kimsenin tedirgin olduğunu zannetmiyorum.”

‘Finlandiya uzun zamandır iki farklı yenilmiyordu’

Terim, 13’üncü dakikada skor 2-0 olduktan sonra ortaya konan oyunun kendisini tatmin edip etmediğine dair bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Muhakkak hep daha iyisi vardır. Çok daha farklı yapabilirdik. Ama unutmayın ki her mağlubiyet, her beraberlik bizi sıkıntıya sokacak. Bu durumda oynamak çok kolay değil. Hatanın bedellerinin ağır olduğu bir ortamda oynamak 2-0 da olsa kolay değil. Çünkü 2-0’da oyun kopmaz. Üçte belki ama iki de kopmaz. Oyunu kontrol ederek kontrollü gitmek bizim için çok önemli. Hiç pozisyon vermemek çok önemli. Mehmet Topal bugün stoper olarak müthiş bir oynadı. Daha iyisini yapabiliriz, bundan eminim. Daha iyisini ister miyim, isterim. Yapabilir miyiz, yapabiliriz, yaptık. Ancak memnunum. Net olarak memnunum. Mesela Kosova’yı unutmayalım. Bir hayli pozisyona girmişlerdi bizim maçta. O da 2-0 bitmedi mi? Aynı duygular içinde değilim. Başka bir şey söyleyeyim size. Uzun zamandır iki farklı yenilmiyor Finlandiya.”