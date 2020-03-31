Terim’den sonra Albayrak da taburcu oldu

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüsü tedavisine evde devam edileceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Albayrak ve takımın teknik direktörü Fatih Terim, virüse yakalanmalarının ardından hastanede tedaviye alınmıştı. Testleri pozitif çıkmaya devam eden Terim, dün taburcu edilmiş, tedavisine evde devam edileceği açıklanmıştı.

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Terim’in ardından Albayrak da hastaneden taburcu edildi. Galatasaraylı yönetici, Twitter hesabından şu bilgileri verdi: “14 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum.”