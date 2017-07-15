Terim ve damatlarının ‘mekan basmasıyla’ ilgili haberi yayınlanmayan AA muhabiri istifa etti 

Anadolu Ajansı İzmir bölge müdürlüğünde görevli muhabir İbrahim Evrim Ayral, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve iki damadının İzmir Alaçatı’da bir restoranı basmasıyla ilgili haberinin yayınlanmaması nedeniyle istifa etti.

‘Dünyanın neresinde olursa olsun haberdir’

Kişisel Facebook hesabından yaptığı açıklamada ‘yayınlanmayan’ haberine de yer veren Ayral “Dünyanın neresinde olursa olsun bu haberdir. Bu haberi yayınlamayan, yayınlayamayan da ben ajansım, gazeteyim, adamım diye gezmesin sakın. Böyle gazeteci olamaz” dedi.

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‘Terim engelletti’

Ayral’ın ‘Fatih Terim’in yayınlanmasını engellettiğini’ öne sürdüğü ‘Fatih Terim ve damatları hakkında darp iddiası’ başlıklı haberinde, basılan restoranın sahibi Selahattin Aydoğdu’nun ifadelerine yer veriliyor.

‘Geldi ama hemen kaçtı’

Aydoğdu yaşananları şöyle anlatıyor: “Önce atıştık. Sonra arbede oldu. Birbirimize vurduk. Sonra araya girdiler beni tuttular. Bir baktım yok. Kayboldu. Yani Fatih Terim Bodrum’dan delikanlılık yapıp buraya geliyorsa erkek gibi dövüşecekti. Kadın gibi kaçmayacaktı. Geldi ama iki dakika sürdü. Hemen kaçtı. Kavga etmeye geliyorsan kaçmayacaksın. O da bana yumruk attı ben de attım. Damadı da sandalye fırlattı. Sandalye bir personelimize çarptı.”