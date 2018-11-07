Terim ve Cengiz bir kez daha PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray kulübünü, başkanını ve teknik direktörünü bir kez daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 11’inci haftasında Türk Telekom Stadı’nda 2 Kasım’da karşılamış, maç 2-2’lik beraberlikle bitmişti. Maçın ardından iki takım futbolcuları birbirine girmiş, yedek kulübeleri de kavgaya karışmıştı.

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TFF, dün Fenerbahçe’den dört ismin yanı sıra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş, futbolcular Ndiaye, Donk, Rodrigues ve Mariano dahil 12 ismi PFDK’ya sevk etmişti.

İkinci kez

TFF, bugün bir kez daha yazılı açıklama yayınlayarak kulübün, kulüp başkanı Mustafa Cengiz’in ve teknik direktör Fatih Terim’in PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu.

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Açıklamada sevk maddeleriyle ilgili bilgi verildi:

“GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38’inci maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü BaşkanıMUSTAFA CENGİZ’in 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu röportajındaki ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38’inci maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM’in 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38’inci maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Ne demişlerdi?

Kulüp, dün internet sitesinden yayınladığı açıklamasında çok sert cümlelerle TFF’ye yüklenmişti.

Terim ise Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Alman ekip Schalke’ye 2-0 yenildiği maçın öncesinde şunları söylemişti: “Maç günü sevk kararının çıkması açıkçası çok hoş olmadı. Muhakkak ki salı günleri açıklanıyor ama bu ayet değil ki, Allah’ın kanunu değil ki değişmesin. Bu insanların koyduğu bir kural. Merak etme, sabah da verebilirsin. Madem bu sevkleri açıkladın, eksik kaldı. Arkasından bir de Schalke’ye destek mesajı beklerdim federasyondan.”