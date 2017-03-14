Terim ‘Umarım Avrupa Ligi’ni Roma kazanır’ dememiş: Beşiktaş’la ilgili yanlış bir şey söyleme imkanım var mı!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş’ın iki gün sonra çeyrek finale yükselme mücadelesi vereceği Avrupa Ligi’ni Serie A ekiplerinden Roma’nın kazanmasını istediğine dair İtalyan basınında çıkan haberleri yalanladı.

‘İtalya ligini konuşuyorduk’

BJK TV’ye yaptığı açıklamada, “Bir defa bu bir röportaj değil” diyen Terim, şöyle devam etti: “Bir yemekte hep beraber sohbet esnasında İtalya ligini konuştuğumuz bir ortam. Özellikle cümlenin başına bakarsanız arkadaşım olduğunu söylediğim Spaletti’yi övüyorum. Beşiktaş’la ilgili, herhangi bir Türk takımıyla ilgili herhangi bir yerde, dünyanın neresinde olursa olsun yanlış bir söyleme imkanım var mı! Tam tersi İtalyan ligini konuşuyoruz. Ben de Roma ligde biraz geride ama şampiyon olabilir, onu anlatmaya çalışıyorum.”

‘Herhalde başka tarafa çektiler’

Roma’nın Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon’a 4-2 mağlup olduğuna dikkat çeken Terim, şunları söyledi: “Yani bir sonraki tura çıkacağı da şüpheli. Herhalde o ortam içerisinde İtalyan ligiyle ilgili konuşmayı başka bir tarafa çektiler. Çünkü bu bir röportaj değil. Herhangi bir bant kaydı yok. İtalyan ligiyle ilgili düşüncelerim benim. Beşiktaşlılar ve Beşiktaş yönetimi beni iyi tanır. Duygularımı iyi bilir. Orada benim arkadaşım Şenol Güneş, çok sevdiğim bir başkan, yönetimden birçok arkadaşım var. Bu böyle olmasa da herhangi bir Türk takımı için dileklerim uzun yıllardır çok açık. Madem böyle bir şey oldu, o zaman umalım finali Beşiktaş’la Roma oynar. Beşiktaş’ın almasını dileyerek ikisi oynarlar.”

‘UEFA konusuna fazla girilmedi’

Böyle bir ifade kullanmış olsa bunu inkar etmeyeceğini dile getiren Türkiye Futbol Direktörü, “Ben ‘Roma İtalya’da şampiyon olur’ diye bu dileğimi söyledim. UEFA konusuna fazla girilmedi. ‘UEFA’da da başarılı gidiyor’ dedim o kadar” diye konuştu.

‘Oraya bir umarım kelimesi koymuş’

Olayın bir yanlış anlaşılamadan kaynaklandığını savunan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sohbet olduğu için, kayıt olmadığı için yanlış anlaşılma olabiliyor. Oraya bir umarım kelimesi koymuş, maalesef anlamı değişmiş. Öyle bir şey olması mümkün değil. Bir Türk antrenörün olduğu yerde onun başarısı için dualarımı esirgemem. Böyle yanlış anlaşılmalar oluyor, bu da onlardan bir tanesi. Yanlış anlaşılmanın da düzeltilmesi için gerekeni yapacağım.”

Ne olmuştu?

La Gazzetta Dello Sport’un haberinde, Terim’in, “Spaletti yönetimindeki Roma, modern futbol mantığını sahaya yansıtıyor. Umarım bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ni Roma kazanır” dediği öne sürülmüştü.