Terim, TFF yöneticilerine sözü getirdi: Bedel ödemeliler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, her başarısızlıkta teknik direktörün bedel ödediğini belirterek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerin de bedel ödemesi gerektiğini söyledi.

Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5’inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Lokomotiv Moskova’yla oynanacak maç öncesi Rusya’nın başkenti Moskova’da basın toplantısı düzenledi.

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“Açıkçası Şampiyonlar Ligi platformunda Türkiye’yi çok konuşmak istemiyorum” diyen Terim, kendisine verilen 10 maçlık cezanın ağırlığı konusunda Türkiye’nin birleştiğini öne sürdü.

Her başarısızlıkta teknik direktör ve futbolcuların bedel ödediğini belirten Terim, yöneticilerin hiç bedel ödediğini görmediğini söyledi.

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Galatasaraylı teknik adam şöyle devam etti: “Turnuvaya katılanlar, turnuvayı alamayanlar hiçbir şey ödemeyecek mi? Orada yıllardır kalanlar var. Onlar hiçbir şey ödemeyecek mi? E oyuncu, hakem, teknik direktör böyle ama yöneticilere bir şey yok… Alınamayan turnuvalar, gidilemeyen turnuvalar… Ancak kimse bedelini ödemiyor. Hatta sekiz-10 sene kalan bile var orada. Tuhaf olan bu. Herkes bedelini ödemeli.”

Para cezası önerisi

TFF, Terim’e Fenerbahçe maçında yaşananlar ve FC Schalke 04 maçından önce federasyona yönelik ağır sözleri nedeniyle toplamda 10 maç men cezası vermişti.

Bu konuya değinen Terim, burada cezanın kulübe verildiğini, para cezasının düşünülebileceğine vurgu yaptı.

Sarı-kırmızılı teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: “Takımın başında olamamam büyük bir handikap olsa da yukarıdan izliyorum. Belki düşünülebilir bu da ileride. Buradan gelecek para eğitime aktarılabilir. Avrupa’da bunun örneklerini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bakmakta yarar var. Mühim olan oyunda tutmak. Şimdi herkes diyor ki; ‘Bu cezalar çok fazla.’ Bu fazla cezayı verenler bu bedeli ödemeyecek mi? Orada mı kalacaklar? Adalet varsa herkes için olmalı. Bundan son derece rahatsızım. Nitekim ben savunmamı yapmadım. Yapmayacaktım da. Galatasaray camiasına olan saygım doğrultusunda, bazı şeylere emin olmama rağmen usulen itiraz ettim. Eşit dağılırsa daha hoş olurdu. Gönül isterdi ki hiç olmasın. Ancak benim gönlüm çok rahat. Ben ne yaptıysam bedelini fazlalıkla ödedim.”

Türk milli takımı uzun yıllardır uluslararası turnuvalara katılamıyor. Son maçlarda da alınan kötü sonuçlarına ardından milli takım çalıştırıcısı Mircea Lucescu’nun istifası gündeme gelmişti.