Terim önermişti: Türkiye liglerinde maç kadrosuna alınacak oyuncu sayısı 21’e yükseliyor

Türkiye liglerinde esame listesine yazılacak oyuncu sayısı 18’den 21’e yükseliyor.

Kulüpler Birliği Vakfının 2017-18 sezonu ilk olağan toplantısında konuşan vakıf başkanı Göksel Gümüşdağ, yeni sezonda maç kadrosuna alınacak oyuncu sayısının 21’e çıkarılmasını kararlaştırdıklarını açıkladı.

Gümüşdağ, “Böylece tüm futbolcular maçların içinde bulunma şansı yakalayacak. Maç esnasında takımlar artık beş oyuncu artı performans antrenörü ile ısınabilecek” diye konuştu.

Gümüşdağ ayrıca yeni dönemde tekrar aday olmayacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye futbol difrektörlüğü görevi son bulan Fatih Terim, Mart ayında düzenlediği bir basın toplantısında, “Ligde maçlara 23 kişilik kadro ile çıkılması için düşünceniz var mı?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Böyle bir planım var. Kulüplerimizin fazla soyunan oyuncuları için oynasın ya da oynamasın maç başı anlaşmaları varsa, bu biraz ekonomik sıkıntı olur. Ancak yedek soyunan her oyuncu girme ümidi taşır. Hiçbir zaman kulüpten kopmaz. Tribüne gönderdiğiniz her oyuncu kendi dışlanmış zanneder. O yüzden biraz para kaybetmek bir şey ifade etmez ama oyuncuyu kaybetmek çok şey ifade eder. Başkana ve yönetime böyle bir sey sunacağım. Son karar TFF Yönetim Kurulu’nun olacak. Kulüplerle de görüşürüz.”

Esame listesi 18’in üzerindeki ligler

Avrupa’nın önemli liglerinden İtalya’da 23 oyuncu esame listesine yazılabilirken, Hollanda ve Rusya’da bu sayı 21.