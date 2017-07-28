Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Terim önermişti: Türkiye liglerinde maç kadrosuna alınacak oyuncu sayısı 21’e yükseliyor

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Türkiye liglerinde esame listesine yazılacak oyuncu sayısı 18’den 21’e yükseliyor.

Fotoğraf: Reuters

Kulüpler Birliği Vakfının 2017-18 sezonu ilk olağan toplantısında konuşan vakıf başkanı Göksel Gümüşdağ, yeni sezonda maç kadrosuna alınacak oyuncu sayısının 21’e çıkarılmasını kararlaştırdıklarını açıkladı.

Reklam

Gümüşdağ, “Böylece tüm futbolcular maçların içinde bulunma şansı yakalayacak. Maç esnasında takımlar artık beş oyuncu artı performans antrenörü ile ısınabilecek” diye konuştu.

Gümüşdağ ayrıca yeni dönemde tekrar aday olmayacağını duyurdu.

Öneri Terim’den gelmişti

Geçtiğimiz günlerde Türkiye futbol difrektörlüğü görevi son bulan Fatih Terim, Mart ayında düzenlediği bir basın toplantısında, “Ligde maçlara 23 kişilik kadro ile çıkılması için düşünceniz var mı?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Böyle bir planım var. Kulüplerimizin fazla soyunan oyuncuları için oynasın ya da oynamasın maç başı anlaşmaları varsa, bu biraz ekonomik sıkıntı olur. Ancak yedek soyunan her oyuncu girme ümidi taşır. Hiçbir zaman kulüpten kopmaz. Tribüne gönderdiğiniz her oyuncu kendi dışlanmış zanneder. O yüzden biraz para kaybetmek bir şey ifade etmez ama oyuncuyu kaybetmek çok şey ifade eder. Başkana ve yönetime böyle bir sey sunacağım. Son karar TFF Yönetim Kurulu’nun olacak. Kulüplerle de görüşürüz.”

Esame listesi 18’in üzerindeki ligler

Avrupa’nın önemli liglerinden İtalya’da 23 oyuncu esame listesine yazılabilirken, Hollanda ve Rusya’da bu sayı 21.


+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Akşam Postası / 28 Temmuz 2017

Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanının yargılandığı davanın beşinci gününde mahkeme ara kararını açıklayacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...