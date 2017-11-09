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Terfi geldi: Başı açık kadınlara hakaretle suçlanan müftü, il müftü yardımcısı oldu

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Başı açık kadınları aşağılayan bir paylaşım yapmakla suçlanan Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı ‘terfi ederek’ Düzce’de il müftü yardımcısı oldu.

Fotoğraflar: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) daha sonra hakkında soruşturma başlattığı Yazıcı, Facebook hesabından “Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…” diye yazmıştı.

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Yazıcı, bunu aldığı bir ürünün aynısını internette bulunca yazdığını, başı açık kadınlara hakaret etmediğini söylemişti.

Özgür Kocaeli’nin haberine göre, Yazıcı, Düzce’de il müftü yardımcısı oldu.

Başı açık kadınlara hakaretle suçlanan müftü mahkemelik oldu

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