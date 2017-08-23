Terazi şaştı: Antalya’da bebek biberonu ve bez çantası stada alınmadı 

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Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun’dan oynanan Süper Kupa finalinde çıkan saha olaylarının ardından statlarda artırılan güvenlik önlemlerinde ‘terazi şaştı’.

Antalyaspor’un sahasında Akhisar Belediyespor’la oynadığı maçta bebek biberonu ve bez çantasının stada alınmadığı öne sürüldü.

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‘Biberon, mama, çocuk bezi kime zarar verir?

DHA’nın haberine göre Antalyaspor taraftarı Hüseyin Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 yaşındaki bebeğinin biberonunun stada alınmadığını belirterek şunları yazdı: “Bu mu il güvenlik kurulundan çıkan karar? Maçlara ailemizle gelmeyelim mi? Yine de takımımızı desteklemek için maça girdik ama ne zaman bu uygulama son bulacak? Biberon, mama, çocuk bezi kime zarar verir?”

Antalyaspor: Takipçisi olacağız

Işık’ın bu paylaşımına Antalyaspor’un sosyal medya hesabından verilen yanıtta ise konunun gerekli makamlara taşındığı ve düzenlemelerin bir an önce yapılması için kırmızı-beyazlı kulübün takipte olacağı ifade edildi.