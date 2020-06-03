Teras, alt kattaki balkonun üzerine çöktü

İstanbul’un Güngören ilçesindeki beş katlı bir binanın terasında çökme meydana geldi. Kopan parçalar alt kattaki balkona ve caddeye düştü. Ölen ya da yaralanan olmadı.

Saat 14:30 sıralarında, Güneştepe Mahallesi Soğanlı Caddesi’ndeki apartmanın terasının kısmi olarak çökmesi sonrasında balkon hasar gördü. Park halindeki bir araçta da üzerine düşen parçalar nedeniyle hasar meydana geldi.

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İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında trafiğe kapatılan cadde düşen parçalar kaldırılınca açıldı.

Mahalle sakini Deniz Mandacı o anları şöyle anlattı: “Bir ses geldi. Yukarıya doğru koştuk. Aşağıya moloz yığıldığını gördüm. Park halinde bir araba vardı. Arabaya doğru koştum. İçinde biri var mı diye kontrol ettim. Çok şükür içinde kimse yoktu. Yaralı olmadığına sevindik.”

Başka mahalle sakini Muhittin Kılıçer ise “Aracın camları kırıldı. Yaralanan olmadı. Çökme sırasında yoldan geçen kimse de yoktu. Sevindirici tarafı oydu” ifadelerini kullandı.