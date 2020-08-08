Terapi laması Caesar, ırkçılık karşıtı gösterilere katılıyor: Ortamı sakinleştirip huzur getiriyor

ABD’de devam eden ırkçılık karşıtı protestolarda zaman zaman yükselen tansiyonun ilacı Caesar adında altı yaşında bir lama oldu.

Fotoğraflar: Reuters

25 Mayıs’ta siyah vatandaş George Floyd’un beyaz bir polis memurunun yaklaşık dokuz dakika boyunca boynuna bastırması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar zaman zaman şiddet içeren eylemlere dönüşmüştü.

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Terapi hayvanı olarak görev yapan ‘No Drama Lama’ Caesar, Portland eyaletindeki protestolarda hem göstericilere hem polise ‘tüylü ve yumuşak sarılmalar’ sağlayarak gerginliğin azalmasına yardımcı oluyor.

Sakinleştirici etkisi ve sevimli görüntüsüyle protestolarda ilgi odağı olan Caesar’a sarılmak, onunla bir selfie çekmek için göstericiler ve tam teçhizat polisler sıraya giriyor.

Bakıcısı Larry McCool, Caesar’ın bir lama için şaşırtıcı bir şekilde çok dost canlısı olduğunu, bu özelliğinin onu doğal bir uzlaştırıcı yaptığını belirtiyor.

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McCool protestolarda yaşadığı deneyimi şöyle anlattı: “30-40 saniye boyunca kollarını boynuna sarıp ona sarılanları gördüm. Gözyaşları içinde ‘Bugün buna çok ihtiyacım vardı’ diyenler oldu.”

“Caesar konuşamıyor olabilir ama sandığınızdan çok daha fazlasını farkında” diyen McCool, 9 Haziran’da yaklaşık 5 bin protestocunun Floyd’u anmak için dokuz dakika boyunca diz çöküp durduğu dakikalarda Caesar’ın ne olduğunu anladığını, onlarla birlikte hiç hareket etmeden öylece durduğunu anlattı.