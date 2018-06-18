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Yaramazlara biraz batar!

Tepkilerin ardından: Instagram’da ‘ekran görüntüsü bildirimi’ son buldu

Instagram, ekran görüntüsü alınan kullanıcının haberdar olmasını sağlayan özelliğin sonlandırıldığını açıkladı.

Fotoğraf: YouTube

Instagram’ın bir süredir test aşamasında olan özelliğiyle ekran görüntüsü alınan profile bildirim gidiyordu.

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Test aşamasında olduğu için henüz tüm kullanıcılara yayılmayan ve Snapchat’te de olan özelliğe dair kullanıcı rahatsızlıkları kamuoyuna yansımıştı. Profilden açık olarak paylaşılan fotoğrafın ekran görüntüsünün alınmasıyla gizlilik ihlali yapılmadığı, böyle bir uyarı mesajına ihtiyaç duyulmadığı düşünülüyordu.

Instagram yetkilileri, bu özelliğin test sürecinden bile çıkarılmadan sonlandırıldığını açıkladı.

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Instagram’ın sahibi Facebook, son dönemin en gözde sosyal medya mecrasında da kişiselleştirmeye yönelik bir politika doğrultusunda yeni özellikler getireceğini açıklamıştı.

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