Tepkilerin ardından: Babanın kafa kesmesini anlatan çocuk kitabı piyasadan toplatıldı

Babasının bir çocuğun kafasını kesmesini anlatan, üvey anneleri de kötüleyen çocuk kitabı tepkiler üzerine piyasadan toplatıldı.

Nar Yayınları’ndan çıkan İhsan Büyükçolak’a ait derleme hikaye kitabı ‘Kahkaha Gülleri’nde bazı ifadeler tepki çekmişti.

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İlkokul 2’inci ve 3’üncü sınıf öğrencilerine tavsiye edilen kitaptaki bir hikayede babanın oğlunun öldürüp kafasını eve getirmesi, çocuğun üvey annesinin duruma bir şey dememesi ve kafanın kazanda pişirilmesi anlatılıyordu.

Ayrıca aynı hikayede öldürülen çocuğun kardeşine hitaben de “Dünyada üvey analar böyle işleri çok yaparlar” ifadesi yer alıyordu.

Sosyal medyada hikayenin paylaşılması üzerine yayınevi harekete geçerek kitabı toplattı.

Nar Yayınları şu bilgileri verdi: “Kahkaha Gülleri isimli kitap 2009 yılında yayınlanmış ve yayın kurulumuzca çocuklarımıza uygun olmadığı fark edilir edilmez derhal yayından kaldırılmış, piyasaya verilmiş olanlar toplatılılmıştır. Söz konusu yayın nedeniyle kamuoyundan özür dileriz.”

Tepki çeken sayfa: