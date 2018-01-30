Tepkiler üzerine: Trabzon’da 600 yıllık kulenin yanındaki otel inşaatı durduruldu

Trabzon’da 600 yıllık kulenin çevresine yapılmak istenen inşaat tepkiler üzerine durduruldu.

Kentte ‘cephanelik’ olarak da bilinen kule 2000’li yıllarda restorasyonla turizme kazandırıldı. Ancak kulenin yanı imara açıldı, burada otel, kafe ve restoranın da içinde olduğu bir tesis yapılması kararlaştırılarak inşaata başlandı. İnşaat sosyal medyada gündem olunca bakanlık da harekete geçti.

Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 11 milyon liraya maliyetli, yeşil çatı sisteminin uygulanacağı ve nisanda tamamlanması planlanan projeye tepkiler üzerine ilgili kurumlara ve inşaat izni veren Ortahisar Belediyesi’ne yazı gönderdi.

CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun şu bilgileri verdi: “Kültür Bakanlığı’ndan yazı Ortahisar Belediyesi’ne geldi. Bu gayet net. Yazıyı bize vermeleri mümkün değil. Bakanlık inşaatın durdurulmasına karar verdi. Meclis üyelerimiz de bu konunun takipçisidir. Bu kent için doğruları söyleyip cesaretle savunan partililerimize, tüm demokratik kitle örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm Trabzonlulara sonsuz teşekkür ederiz.”

CHP’li başkan projenin iptal edilmesini istedi.

Durdurma kararanın ardından yetkilerin proje alanında yeniden incelemelerde bulanacağı bildirildi.

Söylenenle yapılan farklı

Belediye ise şunları kaydetti: “Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından Ortahisar Belediyesi’ne gönderilen yazı gereğince Cephanelik mevkiinde yapılan otel inşaatının Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğü’nce onaylanan proje ile yapılan imalat arasında farklılık tespit edilmiştir. Belediye olarak ortaya çıkan yeni durumun kurul tarafından değerlendirilmesine kadar inşaat durdurulmuştur. Belediyemiz de bu karara istinaden inşaatın sahibi ve yapı denetim firmasına inşaatın durdurulmasıyla ilgili gerekli tebligatı yapmıştır.”

Yapının tarihi

Trabzon’da 14’üncü yüzyılda yapıldığı değerlendirilen ve Rus işgali sırasında cephanelik olarak kullanılan tarihi kule, restore edilerek turizm işletmesi haline dönüştürülmüştü.

Fatih Kulesi veya İrene Kulesi olarak da bilinen, 1916-1918 Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak kullanıldığı için halk arasında ‘Cephanelik’ olarak adlandırılan tarihi kulenin restorasyonuna, bir grup iş adamı tarafından Turizm Bakanlığı’ndan alınan izinle 2000’li yılların başında başlanmıştı.

Tarihi kulenin restorasyonu tamamlanarak 2010’da turizm işletmesi haline dönüştürülmüştü. Yaklaşık 25 ve 40 metre çaplarında iç içe geçmiş iki daireden oluşan kulenin iç bölümü dört, dış bölümü ise üç katlı olarak inşa edilmiş.