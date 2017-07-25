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Tepkiler üzerine geri adım: Paint, yaşamaya devam edecek

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Microsoft, gelen tepkiler üzerine Windows işletim sisteminin efsanevi programı Paint’i kaldırmaktan vazgeçti.

Windows 10’un bu yıl yapılacak güncellemesiyle birlikte, 32 yıllık program ‘demode’ uygulamalar kategorisine alınacağı duyurulmuştu.

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BBC Türkçe’de yer alan habere göre yeni bir açıklama yapan Microsoft, Paint’in Windows 10’da yer almayacağını ancak ücretsiz olarak indirilebileceğini belirtti.

Açıklamda “Eğer öğrendiğimiz bir şey varsa, 32 yıl sonra Paint’in çokça hayranı olduğudur. Eski güvenilir programımız için bu kadar sevgi görmek şaşırtıcı” ifadeleri kullanıldı.

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