Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tepkiler geri adım attırır mı? CHP Siverek adayını henüz netleştirmemiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine aday gösterilen Mehmet Fatih Bucak’ın adaylığının henüz netleşmediğini söyledi.

Bucak geçen günlerde kalabalığa hitap ederken, kendisine bir seçim otobüsü yaptırdığı da görülmüştü. (Fotoğraf: DHA)

CHP, AKP ile MHP’den aday gösterilmeyen Mehmet Fatih Bucak’ı Siverek’e aday göstermişti. Bucak’ın sonrasında “Yanlış anlaşıldım” dese de diğer partileri tehdit eden açıklamaları nedeniyle CHP’nin seçimi oldukça tartışılmıştı.

Reklam

Tartışmalar sürerken CNN Türk yayınına katılan CHP’li yönetici aday listelerinin 19 Şubat’ta Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulacağını hatırlattı.

Erkek şunları söyledi: “O aday (Bucak) tam kesinleşmedi. Adaylığı yeniden değerlendirilecek. Urfa ve Siverek örgütünün görüşü oluştu. Genel merkezde yeniden değerlendirilecek.”

Reklam

CHP’nin adayı Bucak ‘yanlış anlaşılmış’: Sandığa gömmeyi kastetmiştim

CHP’den 16 aday daha: Silivri ve Maltepe değişmedi, Siverek’te Mehmet Fatih Bucak

MHP ‘Mezar kazsınlar’ diyen adaya sahip çıktı: Siverek’te yüzyıllarca hizmet etmiş…

MHP’li aday seçimi yanlış anlamış: Ölmeye geliyorum, başka parti arabası görürsem mezarlarını kazsınlar

SON HABERLER

2018’de 3 milyon 429 bin 294 kişi CİMER’e başvurdu

Yurttaşların talep, ihbar ve şikayetlerini doğrudan cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) geçen sene 3 milyon 429 bin 294 kişinin başvurduğu bildirildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...