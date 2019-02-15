Tepkiler geri adım attırır mı? CHP Siverek adayını henüz netleştirmemiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine aday gösterilen Mehmet Fatih Bucak’ın adaylığının henüz netleşmediğini söyledi.

Bucak geçen günlerde kalabalığa hitap ederken, kendisine bir seçim otobüsü yaptırdığı da görülmüştü. (Fotoğraf: DHA)

CHP, AKP ile MHP’den aday gösterilmeyen Mehmet Fatih Bucak’ı Siverek’e aday göstermişti. Bucak’ın sonrasında “Yanlış anlaşıldım” dese de diğer partileri tehdit eden açıklamaları nedeniyle CHP’nin seçimi oldukça tartışılmıştı.

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Tartışmalar sürerken CNN Türk yayınına katılan CHP’li yönetici aday listelerinin 19 Şubat’ta Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulacağını hatırlattı.

Erkek şunları söyledi: “O aday (Bucak) tam kesinleşmedi. Adaylığı yeniden değerlendirilecek. Urfa ve Siverek örgütünün görüşü oluştu. Genel merkezde yeniden değerlendirilecek.”