Tepki sonrası geri adım: Japonya’daki mağaza regl dönemindeki çalışanlarına rozet taktırdı

Japonya’da bir mağaza, kadın çalışanlarından regl dönemlerinde rozet takmasını istedi. Kamuoyunun tepkisi üzerine uygulama geri çekildi.

Fotoğraf: Twitter

Reuters’ta yer alan habere göre, Osaka kentinde bulunan Daimaru Umeda adlı mağaza, uygulamanın diğer çalışanlar ile müşterilerin ‘bağ kurabilmesi ve anlayışlı davranması’ gerekçesiyle yapıldığını bildirdi. Rozetin üstünde Japonya’da popüler olan ‘Seiri Chan’ adındaki bir manga karakteri kullanıldı.

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Rozet takmanın zorunlu olmadığını belirten bir şirket yöneticisi, tepkilerden sonra “Halktan çok fazla şikayet aldık. Bazıları bunun taciz olduğunu söyledi, ki niyetimiz kesinlikle bu değildi. Şu anda planımızı yeniden inceliyoruz” dedi.

Japonya’da zamanla cinsiyet rollerine dair değişen değerler, iş ve yaşam dengesinin farklılaşması ve iş gücünün daralmasıyla, iş yerlerinde bu tarz ayrımcı uygulamaların daha görünür hale gelmesine sebep oluyor.

Japonya’da haziran ayında da şirketlerin ‘kadın çalışanlarına topuklu ayakkabı giymeyi zorunlu tutmasına karşı’ bir kampanya başlatılmıştı. Japonya Çalışma Bakanlığı’na 20 bin kadının imzaladığı bir bildiri iletilmişti. Buna karşılık Japonya Çalışma ve Sağlık Bakanı Takumi Nemoto ‘uygun olanın işe topuklu ayakkabılarla gitmeleri olduğunu’ söylemişti.