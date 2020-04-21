TEPAV: Salgında zirveyi 3 Mayıs’ta görebiliriz, haziranda normalleşme olur

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) çalışmasına göre, Türkiye salgında zirveyi 3 Mayıs tarihinde 100 bin 900 vakayla görebilir. Buna göre, önlemler haziran başı kademeli olarak gevşetilir, haziran ortasında da normalleşmeye geçilir.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre Prof. Dr. Türkmen Göksel ve Doç. Dr. Yetkin Çınar’ın hazırladığı “COVID-19 Salgınında Türkiye’de Zirve Noktası ve Normalleşme Dönemine Kademeli Geçiş Zamanı Tahminleri” raporunda, son günlerde Türkiye’de günlük vaka sayılarında azalma olduğu; bunun aktif vaka sayısının zirve noktasına daha kısa sürede ulaşmasına ve sonra düşüşe geçmesine yardımcı olduğu ifade edildi.

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Corona virüsü salgınında zirvenin, günlük olarak tespit edilen hasta sayısı, günlük iyileşen ve ölen hasta sayısının toplamına eşit olduğu noktada oluştuğunu söyleyen araştırmacılar, bu noktada aktif vaka sayısını artıran günlük vaka sayısına karşılık, aktif vaka sayısını azaltan iyileşme ve vefat sayıları eşitlendiğinden, aktif hasta sayısının günlük artışının duracağını belirtti.

Raporun özeti şöyle:

Aktif hasta sayısının, zirve öngörüsü olarak görünen 3 Mayıs 2020 (tahmin aralığı olarak 28 Nisan-8 Mayıs) tarihine kadar artacağı ve bu tarihten sonra da azalışa geçeceği öngörülüyor. Bu zirve noktasının akabinde tedbirlerin azaltılması değil, tersine artırılması gerekiyor.

Hayatın normalleşmesi ise ancak aktif vaka sayısının ihmal edilebilecek düzeye indiği noktada olabilecek. Zira bu tarihlerde mevcut vaka sayısı az olacak, bu da hasta olmayanların enfekte olasılığını en düşük düzeye indirecek.

Bu dönem, aynı zamanda sağlık sisteminin en fazla rahatladığı dönem olacak. Tahminlere göre, aktif vaka sayısının görece düşük seviyelere indiği haziran başı-ortası kademeli olarak tedbirlerin gevşetilebileceği tarih aralığı ve haziran ortası normalleşme süresine başlanacak dönem olarak gösterilebilir.

Tabii bu dönemlerde dahi salgın nedeniyle artık günlük yaşamımızın bir parçası olan ve alışılan sık sık el yıkama, öpüşmeme, tokalaşmama gibi tedbirlerin devam etmesinde fayda olacak.

Pik-zirve: 3 Mayıs (28 Nisan-8 Mayıs tahmin aralığı) Pik tarihinde 100 bin 900 hasta sayısı varken, yoğun bakım ihtiyacı 3 bin 632

Tedbirler haziran başından itibaren kademeli gevşetilebilir.