TEPAV araştırması: 911 bin HDP seçmeni İmamoğlu’na oy vermiş

31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na verilen oyların 911 bini HDP seçmeninden, AKP adayı Binali Yaldırım’a verilen oyların 483 bini de MHP seçmeninden gelmiş.

İstanbul’da 24 Haziran 2018 milletvekili seçimleri ile 31 Mart 2019 yerel seçimleri arasındaki oy geçişkenliğine ilişkin istatistik verilerden, seçmenlerin partiler arasındaki oy geçişleri ortaya çıkarıldı.

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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) tRanalytics araştırma kuruluşuna yaptırdığı araştırmada 24 Haziran ve 31 Mart seçimleri arasındaki oy geçişleri, ‘ekolojik çıkarım’ istatistik yöntemiyle incelendi.

31 Mart’taki belediye başkan adaylarının hangi partinin seçmeninden ne kadar oy aldığına ilişkin tahmini sonuçlar şöyle:

İmamoğlu’nun 4,16 milyon oyunun 2 milyon 246 bini CHP, 911 bini HDP, 657 bini İYİ Parti, 186 bini MHP, 29 bin AKP, 8 bini Saadet seçmeninden geldi.

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Yıldırım’ın 4,15 milyon oyunun 3 milyon 483 bini AKP, 483 bini MHP, 38 bini İYİ Parti, 11 bini CHP, 10 bini Saadet, 4 bini HDP seçmeninden geldi.

İki seçimin verilerinden, seçmenlerin 31 Mart’ta sandığa gitmeme yönündeki oranı da tahmin edildi.

Sonuçlar şöyle: AKP yüzde 7 (278 bin seçmen) HDP yüzde 19 (212 bin seçmen) CHP yüzde 6 (150 bin seçmen) Saadet Partisi yüzde 43 (58 bin seçmen) MHP yüzde 7 (51 bin seçmen).

