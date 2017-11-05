TEOG’un yerine: Ya kayıtla eve en yakın liselerden birine ya da sınavla ‘gözde lise’ye

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaokulu bitiren öğrencilerin evlerine en yakın beş liseden birine yerleştirileceğini, ‘gözde liseler’e girmek isteyenlerin ise merkezi sınava gireceğini açıkladı.

AA Editör Masası’na katılan Yılmaz, TEOG’un yerine ‘Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi’ni getirdiklerini duyurdu.

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Buna göre öğrenci ortaokula devam ettiği sırada, hangi liselere gidebileceği belli olacak. Öğrenciler sınavsız olarak evine en yakın beş liseden birini seçebilecek. Bu okullar içerisinde meslek lisesi, imam hatip lisesi ya da anadolu lisesi olacak.

Türkiye’nin ‘gözde liseleri’ne gitmek isteyen öğrencilerse bakanlığın yapacağı 60 soruluk merkezi sınava girecek. Sınav haziranda yapılacak, ortaokul müfredatından oluşacak ve 90 dakika sürecek. (TEOG’da sadece 8’inci sınıf müfredatından bir kasım biri nisanda iki sınav yapılıyor, toplamda 240 soruluyordu.)

Yeni sistemde neler var?

Bakan Yılmaz’ın anlatımıyla yeni sistemin ayrıntıları şöyle:

* Örencimiz, adresine en yakın okuluna yerleştirilecek.

* Evlatlarımızı kendi tercihlerine göre alacağız. Başvuru esnasında bir ekran önüne gelecek, bu ekranda beş tercih bulunacak. Hiçbir öğrencimizi istemediği okul türüne yerleştirmeyeceğiz.

* Yeni sistemle birlikte bütün veli ve öğrencilerimiz daha en başta, ortaokul kaydı esnasında evlatlarının hangi liseye gidebileceğini de bilebilecek. Ortaokul ile lise arasında bağı kurmuş oluyoruz.

* Tercihe bağlı ve adrese yerleştirme olacağı için sınav baskısı da kalkmış olacaktır. Bu yolla öğrencilerimiz sosyal sportif etkinlikler için vakit bulabileceklerdir. Adres bölgelerindeki sisteme, farklı akademik düzeylerde öğrenci gelecek, akademik çeşitlilik sağlanacak.

Sınav

* Ülke genelinde belirlediğimiz farklı illerdeki sınırlı sayıdaki okulumuza, isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin girebileceği bir sınav hazırladık. Bu liselerin ismini ve sayısını mayıs ayı gibi açıklayacağız.

* Sınav mecburiyeti kalktı. Sadece, nitelikli okulları hedefleyenler merkezi sınava girecek.

* İsteğe bağlı bir sınav. Soruları biz hazırlıyoruz. Merkezi bir sınav, herkes ilinde girecek. Bu sınavı haziran ayının ilk hafta sonu, okullar kapanmadan yapacağız. Sınav sonuçlarını da haziran ayı içerisinde ilan edeceğiz. Adrese yakın olarak kaydedilecek öğrencilerin de duyurusunu aynı anda yapacağız.

* Sınav çoktan seçmeli soruların yer aldığı sözel ve sayısal sorulardan ve tek oturumdan oluşacak. Toplam 60 sorudan oluşacak ve 90 dakikalık sorular. 6, 7 ve 8’inci sınıf ders müfredatına ve ders kitaplarımıza uygun şekilde yapacağız.

* Sınava giren öğrenciler için de beş tercih veriyoruz.

* Esas gayemiz sınavsız liselere geçişi sağlayabilmektir. Bizim için bütün liselerimizi fen lisesi ayarına, sosyal bilimler lisesi ayarına ve proje okulları ayarına çıkarmamız lazım.

* Sınava girme isteğe bağlı. Velilerimiz bu sınava ister yönlendirir, ister yönlendirmez. Bir okula girmek için sınava girmek zorundaydınız. Ama sınav mecburiyeti ortadan kalktı.

Soru-cevap

Bakan AA editör ve muhabirlerinin sorularını da yanıtladı.

Öğrenciler imam hatiplere mi yönlendirilecek?

Eğitim bölgeleri sisteminin nasıl oluşturulduğu ortaya çıktığında, kaygıya gerek olmadığı ortaya çıkar. Velinin tercihinin dışında öğrencimizi herhangi bir okula göndermeyeceğiz. Meslek lisesi de olsun, anadolu lisesi de olsun, imam hatip lisesi de olsun. Yine eğitim bölgesi oluştururken, taleple ortaokul ve lisemizi biliyoruz, eşleştireceğiz. Ne çok fazla ne çok az… Yaşarken göreceğiz.

Konut fiyatlarında artış yaşanır mı?

Bunlara karşı çözüm bulabilmek mümkündür. Şunu diyorsunuz, adrese kayıtlı bir öğrenci var. Şimdi buradaki insan göçecek… Onun yerine birisi gelecek. Samimi bir şeyse mümkündür ama bunların kontrol mekanizmaları vardır.

Talepten az kontenjan varsa eleme nasıl yapılacak?

Geliyoruz, bir okula ola ki taşınmayla beraber 100 tane geldi. Orada da okul başarı puanını esas alacağız.

Yabancı okullar ya da bazı liseler özel sınav yapabilecek mi?

Özel sınav yapabilirler, isterlerse bizim sonucumuzu alırlar.

Okul içinde sınıf ayrımı yapılacak mı?

Sınıf sınıf bir ayrım düşünmüyoruz. Aynı okul içerisinde A iyi, B negatif gibi olmasını istemiyoruz. Hepsinin bir arada bulunmasını istiyoruz.