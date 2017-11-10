TEOG’un yerine gelen yeni sistemden servisçiler de dertli

Liseye geçişte TEOG sisteminin değiştirilmesi, 2 milyar lirayı bulan okul servisi sektörünü kötü etkileyecek.

Yeni sisteme göre, öğrenciler evlerine en yakından beş okuldan birine sınavsız olarak gidecek. Sadece ‘nitelikli liseler’ için sınav yapılacak ama bu liselerin sayıları çok az.

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Önceki sistemde öğrenciler sınav sonrası evlerine uzak liseleri de tercih edebiliyordu.

Servisçiler endişeli

TEOG’un yerine gelen Liselere Kayıt Sistemi (LKS), 70 bin okul servisi şoförünü endişelendirdi.

İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası yönetim kurulu üyesi Günhan Sinar, yeni sistemle taşınacak öğrenci sayısının azalacağını söyledi.

“Servisçi arkadaşlarımız bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirdiler” diyen Sinar, zararın boyutunun henüz bilinmediğini, bunun azalan öğrenci sayısıyla ortaya çıkacağını ifade etti.

Sinar şunları anlattı: “Biz İstanbul’da günde 2 milyona yakın öğrenci taşıyoruz. Bu potansiyelin ne kadarı etkilenir, ne kadar öğrenci evinin yakınındaki okula gidecek, hangi okullar nitelikli, hangileri niteliksiz, bilmediğimiz için net bir zarar rakamı söylemek mümkün değil. Servisçiler kaygılı, servisçiler zaten kendi sorunlarından dolayı da kaygılı.”