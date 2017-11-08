TEOG, YGS ve LYS’deki değişiklikler yayıncılara 2 milyar liraya mal olabilir

TEOG, YGS ve LYS’deki değişiklikler, bu sınavlar için basılan binlerce kitabın ortadan kalmasına neden oldu. 200’e yakın yayınevinin elinde kalan kitapların sektöre zararının milyarlarca lira olabileceği belirtildi.

Eğitim yayıncılığının tüm yayıncılık sektörü içindeki payı yüzde 52.

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Sınavlarla ilgili geçen yıl ve bu yıl üretilmiş kitapların yaklaşık 30 milyonu TEOG, 70 milyonu da YGS ve LYS kitapları.

DHA’ya konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, “(Sınavların) Bunların kaldırılmasıyla beraber şu anda 100 milyona yakın kitabı yayıncılar ne yapacağını bilemiyor” dedi.

Sektörde 2 milyar liralık bir ciro kaybı beklediğini belirten Kocatürk, bu alanda 200 eğitim yayıncısının olduğunu, eğitim yayıncılığının da tüm sektör içindeki payının yüzde 52 olduğunu ve yılda yaklaşık 240 milyon civarında kitabın üretildiğini kaydetti.

Palme Yayınevi Pazarlama Müdürü Hakan Budak şöyle konuştu: “Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Kitaplar çöpe atılacak. Kapağı değişen kitaplara öğrencilerden aynı talep gelmiyor. Öğrenciler kitabın kapağının değiştiğini öğrenince yeni bir şeyler istiyorlar. TEOG, LYS ve YGS kitaplarının satışlarında yaklaşık yüzde 70 oranında düşüş var. Yetkililer zamanında açıklama yapmış olsalardı herkes daha az zarar görecekti. Şu anda zarar gerçekten çok büyük.”

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan kitapçılar için üzgün olduğunu belirtip şunları söyledi: “Basılmış materyalin değişimi çok zor olacaktır. Ben öğrenci olsam soru çıkması muhtemel olmayan ya da çok az soru çıkacak bir alanda olan kitapla vaktimi harcamak istemem. Çünkü en son karar ne ise ona yoğunlaşmak isterim. Şu anda bakanlığın orta okuldan liseye geçişte yaptığı sınavda neleri soracaksa bana sattığınız kitabında onun için tasarlanmış olmasını isterim. Geri kalanı beni motive etmez, motivasyonumu öldürür.”