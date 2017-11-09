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TEOG sonrası yeni sistem: Emlak aramalarında ‘lise’ etiketi 15 kat arttı

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TEOG sonrasında gelen ‘en yakın okula yerleştirmeye’ dayalı yeni liselere giriş sistemi, emlak ilanlarının içeriğini de değiştirmeye başladı. Emlak aramalarında ‘lise’ içeren sorgular dört günde ortalama 15 kat arttı.

Sosyal medyada çok paylaşılan bu fotoğrafın bir emlak sitesinden alındığı iddia ediliyor. Fotoğraf: Twitter

Yeni sisteme göre öğrenciler sınavsız olarak evine en yakın beş liseden birini seçebilecek. Bu okullar içerisinde meslek lisesi, imam hatip lisesi ya da anadolu lisesi olacak. Türkiye’nin ‘nitelikli liseleri’ne gitmek isteyen öğrencilerse bakanlığın yapacağı 60 soruluk merkezi sınava girecek.

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Dünya’nın haberine göre fen liseleri, proje okullar gibi başarı ortalaması daha yüksek olan liselerin bulunduğu bölgelerdeki emlak ilanlarında, ‘liseye yakın’ ibaresi önemli bir emlak arama kriteri olarak öne çıkarken, kullanıcıların yaptıkları kelime bazlı emlak aramalarında ‘lise’ içeren sorgular dört günde ortalama 15 kat arttı.

Verilere göre TEOG yerine getirilen yeni sistemin ayrıntılarının belli olduğu 5 Kasım 2017 tarihi itibarıyla ‘sahibinden.com’da ‘fen lisesine yakın’ emlak araması bir bütün olarak görülmeye başlandı ve bu arama ‘lise’ kelimesini içeren sorgularda ikinci sıraya yerleşti.

5 Kasım – 8 Kasım tarihlerinde aynı emlak aramalarında en çok kullanılan ibareler ise sırasıyla ‘fen lisesi’, ‘fen lisesine yakın’, ‘Anadolu lisesi’ ve ‘liseye yakın’ oldu.

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