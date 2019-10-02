TEOG birincilerindendi: Simeri Kalesi’nden atlayarak intihar etti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde üç yıl önce TEOG Türkiye birincileri arasında yer alan 17 yaşındaki Mustafa Ö., köyündeki Simeri Kalesi’nden atlayarak intihar etti.

Orhan ve Mine Ö. çiftinin dört çocuğundan Mustafa, 2016 yılında TEOG Türkiye birincilerinden biriydi. Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi’ne kaydolan Mustafa üç yıldır lise pansiyonunda kalarak eğitimini sürdürüyordu.

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Mustafa, geçen hafta arkadaşlarına kendisini yüksekten atarak yaşamına son vereceğini söyledi. Arkadaşları durumu okul yönetimine, okul yönetimi de ailesine bildirdi. Baba, oğlunu gözlemlemek ve hafta sonunu birlikte geçirmek için köye çağırdı.

Cuma günü ailesinin yanına giden Mustafa, bir gün sonra kahvaltı yaptıktan sonra köydeki Simeri Kalesi’ne çıktı. Orhan Ö., durumu öğrenince cep telefonuyla oğlunu arayarak kaleden inmesini istedi. Mustafa ise kaleden aşağıya atlayacağını söyleyerek telefonu kapattı.

İhbar üzerine kaleye giden ağlık ekipleri Mustafa’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi işlemlerinin ardından Mustafa, pazar günü köyde toprağa verildi.

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Ailesi, Mustafa’nın internet üzerinden intihara sürükleyen ‘Mavi Balina’ veya ‘Momo’ adlı oyunları oynamış olabileceğini öne sürerek kayıp cep telefonunun bulunmasını istedi.