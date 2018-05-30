Tenkisat sürüyor: Doğan TV’nin Washington temsilcisi Serdar Cebe’nin görevine son verildi

Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe’nin görevine son verildi.

Kanal D Ana Haber’de Mehmet Ali Birand’ın ölümünden sonra anchormanlik koltuğuna oturan Cebe, Ahmet Hakan’ın gelişinin ardından geçen yılın mayıs ayında Doğan Tv’nin Washington temsilcisi olmuştu.

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Medyaradar’ın haberine göre, Demirören Grubu’nun son olarak Serdar Cebe’nin yürüttüğü Doğan TV Washington Temsilciliği pozisyonunu kapatma kararı aldığı, Cebe’den sonra yeni bir atamanın yapılmayacağı öğrenildi.

Tenkisat dalgası

Doğan Holding’in dev medya grubu, geçen günlerde resmen iktidara yakın Demirören Holding’e devredilmişti. Resmi devrin ardından grupta büyük tenkisat dalgası başlatılmıştı.

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Şimdiye dek CNN Türk’ten ekonomi müdürü Ebru Baki, haber merkezi yöneticisi Ali Obuz, editör Alişer Delek, ‘Afiş’ programının sunucucu Aslı Öymen, ‘cnnturk.com.tr’ yayın yönetmeni Umut Alphan, haber programları müdürü Cansel Poyraz, sunucu Duygu Demirdağ, ‘Güne Merhaba’ programının sunucusu Gülay Özdem ve ‘Günlük’ programını sunan Saynur Tezel işten çıkarılmıştı.

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek ile sunucu Ahu Özyurt’un CNN Türk’teki görevleri de son bulmuştu.

Kanal D’de ise daire başkanı ve ana haber sunucusu Ahmet Hakan, program direktörü Özgül Apaçe, ‘Günaydın Türkiye ’programının sunucusu Murat Güloğlu ve genel yayın yönetmeni Süleyman Sarılar’ın görevine son verilmişti.