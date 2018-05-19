Tenkisat sürüyor: CNN Türk’te Gülay Özdem ve Saynur Tezel de işten çıkarıldı

Demirören Grubu’nun Doğan Holding’e ait medya organlarını satın almasının ardından başlatılan tenkisat sürüyor.

Şimdi de CNN Türk’te ‘Güne Merhaba’ programının sunucusu Gülay Özdem ve ‘Günlük’ programını sunan Saynur Tezel işten çıkarıldı.

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Daha önce Kanal D’de Süleyman Sarılar genel yayın yönetmenliğinden, Ahmet Hakan Kanal D Haber daire başkanı ve ana haber sunuculuğundan, CNN Türk’te Duygu Demirdağ ana haber sunuculuğundan alınmıştı.

Tenkisatın en hareketli olduğu gün olan 18 Mayıs’ta ise ilk olarak, CNN Türk Ekonomi Müdürü Ebru Baki ve Kanal D’deki ‘Günaydın Türkiye‘ programının sunucusu Murat Güloğlu işten çıkarıldı. Hemen ardından, CNN Türk haber merkezi yöneticisi Ali Obuz, Kanal D program direktörü Özgül Apaçe ve CNN Türk editörlerinden Alişer Delek ile de yollar ayrılmıştı.

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Akşam saatlerinde ise, 2006 yılında Programlar Koordinatörü olarak CNN Türk’e katılan ve bir süredir haftalık kültür sanat programı ‘Afiş’in sunuculuğunu üstlenen Aslı Öymen, CNN Türk’ün internet sitesi ‘cnnturk.com.tr’ Yayın Yönetmeni Umut Alphan ve CNN Türk Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz’ın da işine son verilmişti.

Medyaradar’ın haberine göre, CNN Türk’te ‘Güne Merhaba’ programının sunucusu Gülay Özdem ve ‘Günlük’ programını sunan Saynur Tezel işten çıkarıldı.