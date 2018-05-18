Tenkisat sürüyor: CNN Türk’te Ebru Baki, Kanal D’de Murat Güloğlu işten çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik’in ‘yeni çözüm süreci’ ile ilgili açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan yalanlama geldi. Kalın, “Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur” dedi.