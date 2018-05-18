Tenkisat sürüyor: CNN Türk’te Ebru Baki, Kanal D’de Murat Güloğlu işten çıkarıldı

Demirören Grubu’nun Doğan Holding’e ait medya organlarını satın almasının ardından başlatılan tenkisat sürüyor. Şimdi de CNN Türk Ekonomi Müdürü Ebru Baki ve Kanal D’deki ‘Günaydın Türkiye‘ programının sunucusu Murat Güloğlu işten çıkarıldı.
Baki, kanalın en uzun soluklu programlarından ‘Parametre’nin de sunucusuydu.
Daha önce Kanal D’de Süleyman Sarılar genel yayın yönetmenliğinden, Ahmet Hakan Kanal D Haber daire başkanı ve ana haber sunuculuğundan, CNN Türk’te Duygu Demirdağ ana haber sunuculuğundan alınmıştı.
Güloğlu, programına son verildiğini bu sabah kanala gittiğinde öğrendi.
2006 yılında Programlar Koordinatörü olarak CNN Türk’e katılan ve bir süredir haftalık kültür sanat programı ‘Afiş’in sunuculuğunu üstlenen Aslı Öymen’in de işine son verildi.
CNN Türk’ün internet sitesi ‘cnnturk.com.tr’ Yayın Yönetmeni Umut Alphan ve CNN Türk Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz’ın da işine son verildi.