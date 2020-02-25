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Yaramazlara biraz batar!

Tenerife’deki otelde kalan yüzlerce misafire ‘corona’ tecridi

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyüğü Tenerife’teki dört yıldızlı bir otelde kalan İtalyan doktorda yeni tip corona virüsüne rastlandı. Doktor, ilk testin pozitif çıkmasının ardından ikinci bir test uygulanmak üzere hastaneye kaldırılırken yüzlerce otel misafirinden odalarından çıkmaması istendi.

Fotoğraf: Facebook

‘H10 Costa Adeje Palace’ adlı otelin yönetimi, tüm misafirlere test uygulanacağını, bu sırada herkesin odasında kalmasının gerektiğini duyurdu.

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Bir misafir, Facebook’ta, odalarının kapısının altından şu notun iletildiğini yazdı: “Üzülerek bildirmek istiyoruz ki sağlık nedenlerinden dolayı otelimiz tecrit altındadır. Yeni bir bilgiye kadar odanızda kalmak zorundasınız.”

BBC’ye konuşan başka bir misafir ise otelin güvenlik çemberi altına alındığını, kapıda çok sayıda güvenlik görevlisi olduğunu anlattı.

İspanya’da iki ‘corona’ vakasına rastlandı. İkisi de turistti, biri Alman diğeri Britanyalı. Yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı 2 bin 700’ü, vaka sayısı 80 bini aştı.

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