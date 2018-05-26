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Yaramazlara biraz batar!

Temyize başvurdu: ABD’de hüküm giyen Atilla’dan suçlu bulunma kararına itiraz

 

ABD’nin İran yaptırımlarını delme suçundan hüküm giyen eski Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla temyize gitti.

Atilla, Mart 2017’de New York’ta gözaltına alınarak tutuklanmış, çıkarıldığı mahkemede dört hafta süren duruşmaların ardından 3 Ocak’ta ABD’nin İran yaptırımlarını ihlale yardımdan suçlu bulunmuştu.

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New York Güney Bölgesi başsavcılığı, Atilla hakkında 15 yıl altı ay ve 50 bin ile 500 bin dolar arasında para cezası talep etmişti. Mahkeme, Atilla’ya 32 ay hapis cezası vermişti.

Cezaya değil suça itiraz

Atilla’nın avukatı Victor J. Rocco tarafından hazırlanan başvuruda suçlu bulunma kararına itiraz edildi.

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Atilla’ya verilen cezaya değil, Atilla’nın suçlu bulunmasıyla ilgili karara itiraz eden temyiz başvurusu bir üst mahkeme olan İkinci Bölge Federal Mahkemesi’nce değerlendirilecek.

Kararla birlikte Atilla’ya iki hafta içinde temyize başvurma hakkı verilmişti.

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