Temsilciler Meclisi, Trump’ın veto ettiği savunma bütçesi tasarısını yeniden onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısını, üçte iki çoğunluğun üstünde yeniden onayladı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Temsilciler Meclisi’nde akşam saatlerinde yapılan oylamada 322 vekil evet oyu verirken, 87 vekil ise hayır oyu kullandı.

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Tasarının bir sonraki adresi Senato olurken, burada da Trump’ın veto yetkisini aşacak şekilde en az üçte iki çoğunlukla geçmesi bekleniyor.

740 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısı Kongre’nin her iki kanadından da bu şekilde geçmesi durumunda yasalaşacak ve Trump’ın görev süresi içindeki ‘veto yetkisini aşan ilk yasa tasarısı’ olarak kayıtlara geçecek.

ABD Başkanı Trump, aralık ayı başında Kongre’de kabul edilen 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını 23 Aralık’ta veto etmişti.

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Tasarıda, Türkiye’nin aldığı altı F-35 uçağının da ABD Hava Kuvvetleri’nce kullanılması için gerekli yetkilendirme yapılıyor.

Tasarıda ayrıca, Türkiye’nin Rus yapımı -400’leri teslim almasının ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında, Rusya ile önemli boyutta bir işlem olarak kabul edildi ve NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep edildi.

Tasarıda, başkanın CAATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az 5’ini uygulaması, yaptırımların ‘ithal edilen malları’ kapsamaması istendi. Ancak Trump yönetimi söz konusu CAATSA yaptırımlarını Türkiye’ye uyguladığı için yeniden yaptırım uygulanması beklenmiyor.