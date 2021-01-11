Temsilciler Meclisi başkanı: Trump görevden alınmazsa azil sürecine başlıyoruz

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Başkan Donald Trump’ın görevden alınması sürecini işletmemesi durumunda azil sürecine derhal başlayacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Pelosi, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlara gönderdiği mektupta, 6 Ocak’taki Kongre baskınından sorumlu tuttukları Trump’ın azil sürecine ilişkin izleyecekleri yönteme açıklık getirdi.

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Pelosi, anayasanın 25. ek maddesini işleterek, Pence’in Trump’ın görevden alınması sürecini başlatması için pazartesi günü bir tasarıyı gündeme getireceklerini belirtti.

Söz konusu tasarının öncelikle ‘oy birliğiyle’ kabul edilip edilmeyeceğine bakacaklarını kaydeden Pelosi, oy birliğinin sağlanamaması durumunda salı günü tasarıyı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda oylayıp kabul edeceklerini bildirdi.

Tasarıda, Pence’e, Trump’ın görevden alınması işlemleri için 24 saat süre verileceğini vurgulayan Pelosi, bu sürenin ardından Trump’ın azil sürecine başlayacaklarını kaydetti.

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Pelosi’nin mektubunda Trump’ın azline ilişkin oylamanın hangi tarihte yapılabileceğine ilişkin bir detay paylaşılmadı ancak söz konusu oylamanın 20 Ocak’taki yemin töreninden önce yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD yasalarına göre belli ihlallerden dolayı bir başkanın görevden alınmasına ilişkin süreçte Temsilciler Meclisi, başkana suçlamaları yönelten (impeachment) savcılık makamı, Senato ise başkanın suçlu olup olmadığına karar verilen jüri görevi görüyor.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda 18 Aralık 2019’da yapılan oylamada Trump’a yönelik ‘görevini kötüye kullanmak’ ve ‘Kongre’nin işleyişini engellemek’ suçlamaları kabul edilmişti. Trump, 6 Şubat 2020’de Senatoda yapılan oylamada her iki suçlamadan da aklanmıştı.