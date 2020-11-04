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Yaramazlara biraz batar!

Temsilci belirlemeyen sosyal medya şirketlerine 10’ar milyon lira ceza

Sosyal medya yasası olarak bilinen kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye’de temsilcisi bulunmayan uluslararası sosyal medya şirketlerine ilk cezalar verilmeye başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından şirketlerin temsilci belirlemeleri için 30 günlük sürenin dolduğunu ifade ederek Twitter’da, “Yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10’ar milyon lira ceza kesildi” dedi.

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Kapatmaya kadar gidiyor

1 Ekim’de yürürlüğe giren uygulama ile Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok gibi yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de yetkili en az bir gerçek veya tüzel temsilci belirlemek ve verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü kılınmıştı.

BTK da bu şirketlere temsilcilerini belirleyip bildirmeleri için 2 Kasım’a kadar süre tanımıştı.

İlk etapta 10 milyon lira para cezası uygulanacak. Süreç devam ederse, Türkiye’de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

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Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu daha sonra yüzde 90’a kadar çıkabilecek. Bu da söz konusu sosyal ağ sağlayıcısının fiilen kapatılması anlamına geliyor.

Facebook’un temsilci atamayacağı bilgisi paylaşılmıştı, Rus sosyal medya platformu VK ise temsilci atayan ilk firma olmuştu.

Kulis

Geçen haftalarda basına yansıyan kulis haberlerine göre, henüz adım atmayan sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye’de temsilcilik açmak için 3 Kasım’daki ABD seçimlerini ve CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı yasaya ilişkin itiraz başvurusu sonucunu bekliyor.

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