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Yaramazlara biraz batar!

Temsilci atamayan sosyal medya ağlarına reklam yasağı başladı

Türkiye’ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin, artık Türkiye’den reklam alamayacağı bildirildi. Twitter, Periscope ve Pinterest henüz temsilci atamayan şirketler.

Fotoğraf: Pixabay

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren 7253 sayılı yasanın üçüncü aşaması olan reklam yasağı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Uygulama ile Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok gibi yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de yetkili en az bir gerçek veya tüzel temsilci belirlemek ve verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü kılınmıştı. Şirketler temsilci belirlemezse Nisan 2021’de bant genişliği yarı yarıya, Mayıs 2021’de ise yüzde 90 azaltılacak.

Bugüne dek Youtube, Dailymotion, Linkedin, VK, TikTok ve son olarak Facebook temsilci atayacağını duyurmuştu.

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