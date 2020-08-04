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Yaramazlara biraz batar!

Temmuzda yıllık enflasyon yüzde 11.76, aylık bazda yüzde 0.58

Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11.76, aylık yüzde 0.58 arttı.

Grafikler: TÜİK

TÜİK, temmuz ayının TÜFE’sini bugün açıkladı. Buna göre, Aralık 2019’a göre yüzde 6.37, 12 aylık ortalamaya göre de yüzde 11.51 artış görüldü.

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Bir yılda içki ve sigarada yüzde 22 artış

Yıllık bazdaki değişim

Temmuz 2019’a göre haberleşme yüzde 5.81’le en az artan kalem olurken, ‘çeşitli mal ve hizmetler’ yüzde 21.9, alkollü içecekler ve tütün yüzde 21.78 arttı.

Ev eşyasının fiyatı arttı

Aylık bazdaki değişim

Temmuzda gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 1.28, giyim ve ayakkabı yüzde 3.48 azaldı. Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla yüzde 2.44’le ulaştırma, yüzde 2.39’la çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2.38’le ev eşyası oldu.

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