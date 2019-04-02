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Yaramazlara biraz batar!

Temmuzda yeniden sahnede: Mick Jagger kalp ameliyatı olacak

Efsanevi rock grubu Rolling Stones’un solisti Mick Jagger’ın bir damarının değiştirilmesi için kalp ameliyatı olacağı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Habari Rolling Stone dergisi duyurdu ancak tarih vermedi. Drudge Report, ise 75 yaşındaki rockçının cuma günü ABD’nin New York kentinde ameliyat olacağını yazdı.

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Rolling Stones, hafta sonu,‘No Filter’ turnelerinin 20 Nisan-29 Haziran tarihleri arasında planlanan ABD ve Kanada konserlerini Jagger’ın sağlık sorunu nedeniyle ertlediklerini açıklamıştı. Jagger da hayranlarına sosyal medya aracılığıyla, “Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm. En kısa sürede iyileşip sahneye çıkacağım” diye seslenmişti.

Jagger’ın ameliyat haberinden sonra ertelenen Kanada ve ABD turnesinin tarihleri de belli oldu. Rolling Stones, ertelediği 17 konserini temmuz ayında verecek.

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