Temmuzda işsizlik oranı yüzde 13.4

Türkiye’de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puanlık azalışla yüzde 13.4 oldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2020 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu.

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İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 254 bin kişi azalarak 27 milyon 263 bin kişi, istihdam oranı ise 2.9 puanlık azalış ile yüzde 43.5 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayi sektöründe 246 bin, hizmet sektöründe 761 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 114 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.4’ü tarım, yüzde 19.6’sı sanayi, yüzde 6.1’i inşaat, yüzde 54.9’u ise hizmet sektöründe yer aldı.

Temmuz 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.3 puan azalarak yüzde 32.7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.1 puan azalarak yüzde 20.1 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran-temmuz- ağustos aylarını kapsayan temmuz dönemi işgücü göstergeleri şöyle: