Temmuzda ihracat geçen yıla göre yüzde 5.8 azaldı

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye’nin temmuz ayı ihracatının hazirana göre yüzde 11.5 artışla 15.12 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Pekcan, yazılı açıklamasında, Covid-19 salgını sonrası ihracattaki toparlanmanın temmuzda da sürdüğünü söyledi.

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Temmuz ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 11.5 artışla 15.12 milyar dolara geldiğini açıklayan Pekcan, ihracatın Covid-19 salgını öncesi seviyelerini de aşarak bu yılın en yüksek değerine ulaştığını belirtti.

Pekcan ihracatın geçen yıla göre ise Temmuz 2019’daki yüksek baz, çalışma günü eksikliği ve Covid-19 salgını etkisiyle yüzde 5.8 azaldığını belirtti.

Karşılama oranı

İthalatın ise temmuzda yıllık yüzde 7.66 düşüşle 17 milyar 756 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan, şunları kaydetti:

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“İhracatın ithalatı karşılama oranı haziranda yüzde 82.6 iken temmuzda 84.5’e ulaştı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 93.9’a yükseldi. Böylelikle temmuzda hem 15 milyar 12 milyon dolarlık ihracatla 2020’nin en yüksek ihracat değerine hem de toplamda yüzde 84.5, altın hariç ise yüzde 93.9 ile yılın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşmış bulunmaktayız.”

Pekcan, dış ticaret verilerinden altın çıkarıldığında Türkiye ekonomisinin ticaret değer zincirinde geldiği rekabetçi noktayı net olarak gördüklerini söyleyerek, “Altın, bir tasarruf aracı, sermaye türüdür. Bu yüzden altını, sermaye hareketi olarak değerlendirmek daha sağlıklı olur” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11.9, ABD ekonomisinin de yüzde 32.9 küçüldüğüne işaret eden Pekcan, bu rakamlar dikkate alındığında Türkiye’nin ihracat değerinin önemli ve anlamlı olduğunu vurguladı.

‘Artış trendi devam etti’

Pekcan, salgın sonrası ana ihraç sektörlerindeki artış trendinin temmuzda da devam ettiğine dikkati çekerek, otomotiv sektöründe ihracatın bir önceki aya göre yüzde 10.1, hazır giyimde yüzde 41, tekstilde yüzde 18.5 arttığını bildirdi.

Ana ihracat pazarlarındaki normalleşmeyle beraber AB’ye ihracatın bir önceki aya göre yüzde 12.8 arttığını belirten Pekcan, temmuzda en çok ihracat yapılan ülkelerin 1 milyar 458 milyon dolarla Almanya, 963 milyon dolarla Britanya ve 942 milyon dolarla ABD olduğunu vurguladı.

Pekcan, ihracat yapan firma sayısında da artış olduğunun altını çizerek, “Nisan ayında yaklaşık 27 bin firma ihracat yapmış iken, temmuzda 41 binin üzerinde firma ihracat yaptı” bilgisini paylaştı.

‘Pandemi döneminin tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye’nin güvenilir, istikrarlı bir tedarikçi ülke olduğunu kanıtladığını’ belirten Pekcan, şunları kaydetti:

“Haziranın ardından temmuzda da ihracat rakamları, Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden güçlü bir çıkış sağlayacağına inancımızı güçlendirmiş, ülkemizin normalleşme sürecinde ekonomik olarak diğer ülkelerden ayrıştığını göstermiştir. Başta TİM, ihracatçı birlikleri ve bakanlığımız çalışanları olmak üzere ihracatımızda emeği olan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Daha gidecek çok yolumuz var, üreticilerimiz ve ihracatçılarımızla beraber ara vermeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz.”