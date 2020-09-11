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Yaramazlara biraz batar!

Temmuzda 1.8 milyar dolar cari açık: 12 aylık rakam 15 milyar dolara dayandı

Türkiye’nin cari işlemler hesabı, temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 941 milyon dolar oldu. Reuters anketinde tahminler 2 milyar dolar yönündeydi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası (MB) temmuz dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

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Geçen yıl temmuz döneminde 1 milyar 990 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 817 milyon dolar açık verildi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 617 milyon dolar azalışla 288 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 55 milyon dolar düşüşle 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 425 milyon dolar azalarak 1 milyar 853 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 

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Geçen yılın temmuz ayında 5 milyar 349 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 95 milyon dolar fazla verdi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 440 milyon dolar azalarak 332 milyon dolar oldu.

Reuters anketi: Cari dengenin yıl sonunda 26.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor

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