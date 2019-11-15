Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beş ayda 42 bin 888 sığınmacı İstanbul’dan diğer illere gönderilmiş

İstanbul valiliği, Temmuz ile Kasım 2019 arasında 42 bin 888 sığınmacının diğer illere gönderildiğini duyurdu.

Valiliğin açıklaması şöyle:

Reklam

“Valiliğimiz koordinasyonunda 12 Temmuz – 15 Kasım 2019 tarihleri arasında düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezleri’nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. İlimizde kayıtsız 6 bin 416 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri’ne sevk edilmiştir. İstanbul’ da ayrıca 01 Ocak-15 Kasım 2019 tarihleri arasında 46 bin 350 düzensiz göçmen ve  4 bin 357 kayıtsız Suriyeli hakkında dosyalı işlem yapılmıştır. Böylece 1 Ocak-15 Kasım 2019 tarihleri arasında toplam 100 bin 11 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmıştır.”

Açıklamada kayıtdışı istihdamın  önlenmesi kapsamında yürütülen faaliyetlere de değinildi:

“1 Ocak-31 Ekim 2019 tarihleri arasında 60 bin 000’e yakın işyeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. 1 Kasım 2019 tarihinden 15 Kasım 2019 tarihine kadar 3 bin 419 işyeri denetim yapılmıştır. Yapılan denetimlerde 906 Türk vatandaşı, 118 Suriyeli ve 145 diğer ülke vatandaşı yabancı işçinin kayıtsız istihdam edildiği tespit edilmiş, bu işyerlerine 6.158.495,58 TL para cezası uygulanmıştır.

Reklam

Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizi kovamayız, bombaların altına gönderemeyiz

SON HABERLER

Rabia Naz’ın babası ile gözaltındaki gazeteciler, adli kontrolle serbest

Giresun’un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın (11) babası Şaban Vatan ile ‘kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal’ı ifadesini değiştirmeye zorladığı’ suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Canan Coşkun, belgeselci Kazım Kızıl ile Tuba Demir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABD, Türkiye’nin ürettiği F-35 parçaları için bir yıl önceden alternatif bulmuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la dünkü görüşmesi sırasında, ABD Senatosu’nda da Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasıyla oluşacak üretim açığının nasıl karşılanacağının konuşulduğu bildiriliyor. Söz konusu Senato oturumunda konuşan F-35 Programı Direktörü ise Türkiye’nin bu yaz F-35 programından çıkarılmasıyla sonuçlanan süreçten tam bir yıl önce ‘sessizce’ alternatif üreticiler bulduklarını ve bunların üretimini, Türkiye’nin ürettiği parçaların yerine koyduklarını söyledi.

HDP’li Remziye Tosun’un oğlu gözaltına alındı

Diyarbakır’da ‘polise saldırı olayına karıştığı’ ve ‘2015’te ele geçirilen bir patlayıcıdaki izlerlerle parmak izinin eşleştiği’ iddia edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un oğlu M.Ş. Tosun (18) gözaltına alındı.

Gaziantep’teki cami inşaatında çökme: Mühendis enkaz altında kaldı

Gaziantep’te yapılan Türkiye’nin ikinci en büyük camisinin inşaatında iskele çöktü, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan (37) enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinden oluşan 100 kişilik ekip yaklaşık 10 saattir Küçükcan’a ulaşmak için çalışıyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...