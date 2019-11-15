Beş ayda 42 bin 888 sığınmacı İstanbul’dan diğer illere gönderilmiş

İstanbul valiliği, Temmuz ile Kasım 2019 arasında 42 bin 888 sığınmacının diğer illere gönderildiğini duyurdu.

Valiliğin açıklaması şöyle:

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“Valiliğimiz koordinasyonunda 12 Temmuz – 15 Kasım 2019 tarihleri arasında düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezleri’nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. İlimizde kayıtsız 6 bin 416 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri’ne sevk edilmiştir. İstanbul’ da ayrıca 01 Ocak-15 Kasım 2019 tarihleri arasında 46 bin 350 düzensiz göçmen ve 4 bin 357 kayıtsız Suriyeli hakkında dosyalı işlem yapılmıştır. Böylece 1 Ocak-15 Kasım 2019 tarihleri arasında toplam 100 bin 11 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmıştır.”

Açıklamada kayıtdışı istihdamın önlenmesi kapsamında yürütülen faaliyetlere de değinildi:

“1 Ocak-31 Ekim 2019 tarihleri arasında 60 bin 000’e yakın işyeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. 1 Kasım 2019 tarihinden 15 Kasım 2019 tarihine kadar 3 bin 419 işyeri denetim yapılmıştır. Yapılan denetimlerde 906 Türk vatandaşı, 118 Suriyeli ve 145 diğer ülke vatandaşı yabancı işçinin kayıtsız istihdam edildiği tespit edilmiş, bu işyerlerine 6.158.495,58 TL para cezası uygulanmıştır.“