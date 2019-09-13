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Yaramazlara biraz batar!

Temmuz ayında cari denge 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi

Bir önceki yılın temmuz ayında 2 milyar 178 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari işlemler hesabı ise 4 milyar 445 milyon dolar fazla verdi.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı verilere göre cari dengenin fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 421 milyon dolar azalarak 2 milyar 524 milyon dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 959 milyon dolar artarak 4 milyar 277 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

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Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2 milyar 430 milyon dolar artarak 4 milyar 585 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Turizm gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre 637 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 297 milyon dolara yükseldi.

Resmi rezervlerde ise bu ayda 3 milyar 156 milyon dolar artış olduğu açıklandı.

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Ekonomik durgunluk nedeniyle 12 yıldır ilk kez cari fazla verildi

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