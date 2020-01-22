Temmuz, ağustos ve eylül aylarında 24 milyon kişi seyahat etti

Temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.8 azalarak 31 milyon 939 bin seyahat olarak kaydedildi. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 309 milyon 342 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9.7 gece oldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10.4 artarak 23 milyar 344 milyon 390 bin lira olarak kayda geçti. Bu harcamaların yüzde 89.6’sını 20 milyar 911 milyon 667 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 10.4’ünü ise 2 milyar 432 milyon 723 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 731 lira oldu.

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Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla artış yüzde 36.1 ile sağlık harcamalarında, yüzde 21.1 ile diğer harcamalarda (spor, eğlence, eğitim, mücevher, altın, gümüş, halı, kilim vs) ve yüzde 14.3 ile konaklama harcamalarında oldu.

En çok yapılan seyahat ‘yakınları ziyaret’

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 60.5 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 33.8 ile ‘gezi, eğlence, tatil’, üçüncü sırada ise yüzde 3 ile ‘sağlık’ yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 193 milyon 611 bin geceleme sayısı ile en çok ‘arkadaş, akraba evinde’ kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 71 milyon 611 bin ile ‘kendi evi’ yer alırken, ‘otel’ 22 milyon 391 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.