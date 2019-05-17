Temizlikçi ölü doğan bebeği ‘yanlışlıkla’ tuvalete atıp sifonu çekti

Japonya’nın Saitama kentindeki bir hastanede çalışan temizlikçi ölü doğan bir bebeği ‘yanlışlıkla’ tuvalete attı. 14 haftalık hamileyken sancılanan ve doğumhanede tuvalete gittiği sırada bebeği ölü dünyaya gelen anne sifon sesini duyunca yıkıldığını söyledi.

Daily Mail’deki habere göre 36 yaşındaki kadının Saitama Kızılhaç Hastanesi’nde ölü doğan bebeği temizlik çalışanı tarafından kullandığı tuvalete atıldı. Doktorlar, kadın çığlık atınca durumu fark ettiklerini ve bebeğin neden tuvalette bırakıldığına anlam veremediklerini söyleyerek, “Doğumdan dört gün önce kalp atışı durduğunu tespit ettik” dedi.

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Bebeği kaybettiği için zaten perişan olan kadının bu durum karşısında daha da çok üzüldüğünü belirten kocası hastane yönetiminin bir mektup yazarak kendilerinden özür dilediğini ve benzeri hataların yaşanmaması için her türlü önlemi alacağına dair söz verdiğini söyledi. Kadının kocası, “Eşim her sifon sesi duyduğunda o anı tekrar yaşıyor” dedi.

Doktorlar, kadın çığlık atınca durumu fark ettiklerini ve bebeğin neden tuvalette bırakıldığına anlam veremediklerini söyleyerek, “Doğumdan dört gün önce kalp atışı durmuş” dedi.

Temizlikçinin kovulup kovulmadığı açıklanmadı.