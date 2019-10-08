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Yaramazlara biraz batar!

Temizlik işçisi, 2 bin 400 lira olan maaşının 400 lirasıyla burs veriyor

Zonguldak Belediyesi’nde sekiz yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz (53), sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla, iki ilkokul öğrencisine burs veriyor. 

Fotoğraf: DHA

Kendisini tanıyan öğrencileri okutan Yılmaz onlara burs verdiğini bilmelerini de istemiyor. “Bir kalem, defter için neler çektiğimi biliyorum” diyen Yılmaz çocuklar başarılı oldukça mutlu oluyor.

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Ailesinden kalma evde yalnız yaşayan Yılmaz, mezar kazarak geçimini sağlarken belediyede temizlik görevlisi olarak işe başladı. Geçen yıl yoksul bir ailenin iki çocuğunu okutma kararı aldı.

Okumayı çok istediğini ancak ailesinin maddi durumu yetersiz olduğu için ilkokuldan sonra çalışmak zorunda kalan Yılmaz eğitime verdiği önemi şöyle anlatıyor: “Kalem ve defter alabilmek için ayakkabı boyacılığı yapıp, simit sattım. Çocuklar geleceğimizin nesilleri. Onlar okuma ve yazma azmiyle tutuşuyorlar. Mum ışığı altında çalışarak doktor, mühendis çıkan çocuklar oluyor. Okuyup doktor, mühendis olsunlar. Keşke ben de okusaydım. Bir kalem, bir defter geldiğinde bizler için bayramdı.”

“Kefenin cebi yok” diyen Yılmaz, maddi durumu elverdikçe burs vermeye devam etmeyi planlıyor.

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