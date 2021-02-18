Temizlik görevlisi gibi giyinen polis, firari hükümlüyü eşini götürdüğü hastanede yakaladı

Konya’da, temizlik personeli gibi giyinen polis, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah K.’yı (35), hamile eşi Sibel K.’yı (31) muayene için götürdüğü hastanede yakaladı.

Fotoğraf: DHA

Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ ve ‘yağma’ suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah K.’nın yakalanması için üç ay önce çalışma başlattı.

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Polis, sürekli adres değiştiren Emrah K.’nın Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın ve Doğum Hastanesi’ne eşini muayeneye götüreceği bilgisine ulaştı.

Randevu tarihinde hastaneye temizlik görevlisi gibi giyinip giden polis, koridorda bir süre bekledikten sonra muayene odasından çıkan Emrah K.’yı gözaltına aldı. Bu anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.