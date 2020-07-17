TEM’in kenarındaki ceset parçalarının kime ait olduğu tespit edildi: Cinayeti itiraf eden kişi adliyede

İstanbul’da TEM Otoyolu’nda bulunan cansız beden parçalarının kimlik tespiti yapıldı. Cinayeti işlediğini itiraf eden kişi adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde üç gün önce temizlik işçileri poşetlere konmuş ceset parçaları bulmuş, parçalar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

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Soruşturmada cansız beden parçalarının 11 Temmuz’da eşi Birsen Akbaba tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Süleyman Akbaba’ya ait olduğu tespit edildi.

Soruşturma ilerlediğinde, şüphelinin bir süredir komşusu olan bir kadınla ilişki yaşadığı anlaşıldı. Bunun üzerine bu kişi ve eşi takibe alındı.

Akbaba’nın iki yıldır ilişki yaşadığı iddia edilen 29 yaşındaki Nugbar A.’nın eşi Alpaslan A.’nın, cinayetin yaşandığı gecenin hemen ardından araç kiraladığı tespit edildi. GPS kayıtlarından otomobilin ceset parçalarının bulunduğu yere gelip, bir süre durduğu ortaya çıktı.

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Karı koca adliyede

Bunun üzerine savcılık talimatıyla dün Nugbar A. ve Alpaslan A. gözaltına alındı.

Alpaslan A. önce inkar etmesine rağmen daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti.

Karı koca adliyeye sevk edildi.