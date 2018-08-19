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Yaramazlara biraz batar!

TEM’in Bolu geçişinde 35 kilometrelik araç kuyruğu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM’in Bolu geçişinde bulunan Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluğa yol açtı, 35 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Fotoğraflar: DHA

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM’in Bolu, Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede kesiminin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.

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Özellikle Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin Gerede gişelerinden çıkmak istemesi sebebiyle yolun bu kesiminde trafik zaman zaman durdu. Bu noktada 35 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafiğin ilerlememesi sebebiyle sürücüler ve yolcular araçlarından indi. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı.

Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelelarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı. TEM Otoyolu’nda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle bazı sürücüler, Bolu Doğu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 karayoluna çıkış yaparak yollarına devam etti.Trafik yoğunluğunun gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.

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